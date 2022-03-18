Son dakika: Fenerbahçe'den ezeli rakibe gidiyor! Galatasaray ve Beşiktaş...

Son dakika transfer haberleri... Ligde bu sene istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak kesin olarak şampiyon olmak istiyor. Ali Koç ve yönetimi bu plan üzerinde sıkı çalışırken kadronun planlamasını da bitirmek üzere.

TAKIMDA REVİZYONA GİDİLİYOR

Performansından memnun kalınmayan oyuncularla kesin olarak yollar ayrılacak. Bu oyuncular yerine daha kaliteli ve yıldız isimler kadroya katılacak. Ali Koç, dün imza töreninde Berke Özer ile sözleşme yenilenmeyeceğini açıklamıştı. Genç kalecinin bu olayın ardından menajeriyle temas kurduğu ve diğer takımlarla görüşmelere şimdiden başladığı öğrenildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ AMA...

Genç kaleciye Galatasaray'ın teklif yaptığı öğrenildi. Berke Özer'in bu teklifi reddettiği ve başka takımlara yöneldiği iddia edildi. Berke için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de devrede... Hatta Portekiz devi Benfica'nın oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiği söyleniyor...

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ! HER AN BİTİREBİLİR...

Bu haberlerin yanında en iddialı konumda bulunan takım ise Beşiktaş... Genç kalecinin menajeri ile temas kuran siyah-beyazlı yetkililer, transfer şartlarını masaya yatırdı. Önümüzdeki sezon Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda yine genç bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Berke Özer'in bu durumunu yakından takip ediyor. Berke transferi için büyük aşama kaydeden siyah-beyazlılar bu transferi her an bitirebilir...

(Takvim)



