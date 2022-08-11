SON DAKİKA: Fenerbahçe'den fırsat transferi! Golcü bulundu... Timo Werner onu gönderiyor

Yeni sezona Ümraniyespor karşısında 3-3'lük skor sonrası alınan 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de gündemin birinci sırasında forvet tranferi bulunuyor. Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, bu bölgeye bir takviye yapılacağının sinyallerini vermişti.

FIRSAT TRANSFERİ!

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Birçok Avrupa takımı sezonu bizden sonra açtığı için gönderecekleri oyuncuya sezonu açar açmaz karar veremiyorlar.Bu nedenle şu zamanda transfer yapmak kolay değil" diyerek kulüpleriyle yol ayrımına gidecek fırsat transferlerini işaret ederken, listede bulunan bir isim için bu yönde bir gelişme yaşandı.

SÖRLOTH İLK SIRADA

Sarı-Lacivertliler'in daha önce de gündemine gelen Trabzonspor'da kiralık oynadığı dönemde ligde fırtına gibi esmiş ve sonrasında Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında giden Alexander Sörloth yeniden sarı lacivertlilerin gündeminde tekrar birinci sıraya yerleşen isim oldu.

ANDRE SILVA VE WERNER BİTİRİYOR

Forvet hattına 32 milyon Euro ödeyerek, birinci forvet olarak Portekizli golcü Andre Silva'yı transfer eden RB Leipzig, 20 milyon Euro'ya eski futbolcusu Timo Werner'i de Chelsea'den geri aldı. Bundesliga ekibi, Salzburg'dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko'nun da transferini bitirince Alexander Sörtloh takımda dördüncü forvet durumuna düştü. RB Leipzig'in kadroda düşünmediği Norveçli golcüyü satın alacak bir takım çıkmaması durumunda geçen sezon olduğu gibi yeniden kiralanması bekleniyor.

GOMEZ OUT SÖRLOTH IN

Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan 26 yaşında pivot santrfor için Fenerbahçe'nin yeniden devrede. Değeri 10 milyon Euro civarı olan golcü futbolcu, geçtiğimiz yıl Real Sociedad'a 2 milyon Euro bedelle kiralık gitmişti. Sörloth'un parlama yaşadığı ve değerini katladığı Süper Lig'e dönmek istemesi de sarı lacivertlilerin elini kuvvetlendiriyor. Uruguaylı yıldız Maxi Gomez için Valencia'nın 12 milyon Euro'da ısrar etmesi ibrenin yeniden Sörloth'a çevrilmesinde önemli bir etken.



