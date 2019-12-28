Son dakika: Fenerbahçe'den flaş MHK açıklaması!

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "MHK Başkanı Sayın Zekeriya Alp'i veya Türkiye Futbol Federasonu'nu ivedilikle bu konuda açıklama yapmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"26 Aralık Perşembe günü sosyal medyada paylaşılan MHK Başkanı ve Fenerbahçe-Beşiktaşı maçı hakemlerine dair ciddi ithamlar ve hatta Türk futbolunda daha önce hiç yaşanmamış iddiaları işaret eden bilgiler hakkında sessizliğimizi koruyarak ilgililerinden bir cevap, yalanlama bekledik.

Bahse konu garip iddiaların üzerinden 48 saat geçmiş olmasına ve bu süre zarfında farklı kaynaklardan bu endişe verici iddiaları doğrulayan ve inanmak istemedigimiz pek çok bilgi paylaşımına rağmen bir açıklama yapılmamış olması son derece düşündürücüdür.

Sezonun ilk yarısı boyunca bir maç hariç takımımızın kazandığı maçların hakemleri bir sonraki hafta görev alamamış, kaybettiğimiz tüm maçlarımızın hakemleri ise MHK tarafından ertesi hafta maçlara atanmışlardır.