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Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Tolga Ciğerci bombası... Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi transfer etti. Resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde resmen yapılması bekleniyor. Tolga Ciğerci'nin sözleşmesine özel madde koyduran Fenerbahçe, oyuncu daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa sözleşmeyi feshedebilecek.

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe'den son dakika transfer bombası... Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci'yi transfer etti. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Tolga Ciğerci'yi sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe, sözleşmeye özel bir fesih maddesi koydu. Eğer Tolga Ciğerci daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa Fenerbahçe sözleşmeyi feshedebilecek.

HERTHA BERLIN'DEN GALATASARAY'A 3 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Tolga Ciğerci, 3 sezon önce Hertha Berlin'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edilmişti. Galatasaray ile 49 maça çıkan Tolga Ciğerci, 6 gol attı. Bundesliga'da Wolfsburg, Mönchengladbach ve Hertha Berlin formaları giyen 26 yaşındaki oyuncu, Mönchengladbach'da oynadığı dönem Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olmuş ve sarı-lacivertlilere bir gol atmıştı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN TOLGA CİĞERCİ YORUMU
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de sözleşmesi fesh edilen Tolga Ciğerci için "Tolga bazıları gibi 'Yan gel yat Osman' demedi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum" demişti.

GALATASARAY, TOLGA CİĞERCİ AYRILIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU
Galatasaray kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklamada Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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