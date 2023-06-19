SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Jorge Jesus ayrılığının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Vincenzo Montella için Sarı-Lacivertliler'den bir açıklama geldi. Resmi yayın organlarından yapılan açıklamada Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Zorunlu Açıklama



Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen… pic.twitter.com/t2IYgs9xEG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2023



