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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

19.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Vincenzo Montella için Sarı-Lacivertliler'den bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Jorge Jesus ayrılığının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Vincenzo Montella için Sarı-Lacivertliler'den bir açıklama geldi. Resmi yayın organlarından yapılan açıklamada Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.


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