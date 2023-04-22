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Son dakika: Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası! Premier Lig'den Kadıköy'e Sambacı yıldız...

22.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kritik viraja girilirken son haftalarda oynadığı karşılaşmalardan son dakika golleriyle galip ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk iddiasını koruyan sarı - lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Kanarya, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'dan ayrılacak olan Lucas Moura'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası! Premier Lig'den Kadıköy'e Sambacı yıldız...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını koruyan sarı - lacivertliler, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da sözleşmesinin uzatılmayacağı Lucas Moura için flaş bir haber gündeme geldi.

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Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki günlerde Londra'ya gideerek Lucas Moura'nın temsilcileriyle bir araya gelmeyi planlıyor.

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Brezilya'dan birçok talibi olmasına rağmen Avrupa'da kalmak isteyen dünyaca ünlü yıldızın sarı - lacivertlilere sıcak bakabileceği kaydedildi.

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Bu sezon Tottenham formasıyla 18 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

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