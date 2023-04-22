Son dakika: Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası! Premier Lig'den Kadıköy'e Sambacı yıldız...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını koruyan sarı - lacivertliler, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da sözleşmesinin uzatılmayacağı Lucas Moura için flaş bir haber gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki günlerde Londra'ya gideerek Lucas Moura'nın temsilcileriyle bir araya gelmeyi planlıyor.

Brezilya'dan birçok talibi olmasına rağmen Avrupa'da kalmak isteyen dünyaca ünlü yıldızın sarı - lacivertlilere sıcak bakabileceği kaydedildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 18 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

