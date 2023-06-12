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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi! Ryan Kent'i kadrosuna kattı

12.06.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü, İskoçya ekibi Rangers'ın İngiliz futbolcusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi ilk transfer hamlesi geldi. Sarı-Lacivertliler, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

"İLK HEDEFİMİZ SÜPER KUPA"

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İngiliz oyuncu, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." açıklamasını yaptı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşmeye imza atarken, Ryan Kent için 1.7 milyon Euro maaş ödeyecek.

RYAN KENT KİMDİR?

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Ryan Kent, 11 Kasım 1996 doğumlu kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur. Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı. Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.

Kanat oyuncusu olarak oynayan Ryan Kent, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oynadığı takımlarda çoğunlukla sol kanat oyuncusu olarak oynamıştır ayrıca ikinci forvet veya hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor. Özellikle 'bire bir durumlarda' topla birlikte koşarak dripling yeteneğinin yanı sıra çalışma hızı ve orta yapma becerisiyle tanınmaktadır.

Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.


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