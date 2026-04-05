SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ta Murillo kafa travması geçirdi!

Tarihi derbinin ilk yarısına yaşanan sakatlıklar damga vurdu.

MURILLO ŞOKU YAŞANIYOR!

Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Murillo, geçirdiği kafa travması nedeniyle devreyi tamamlayabildi ancak ikinci yarıya çıkamadı. beIN SPORTS'un haberine göre; savunmanın sigortası hastaneye kaldırılırken, yerine Gökhan Sazdağı dahil oldu.

DEVRE ARASINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK: MURİLLO

Maçın ilk yarısında girdiği bir ikili mücadele sonrasında darbe alan Murillo, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendini toparlayamadı. Yapılan ilk kontrollerde kafa travması geçirdiği tespit edilen başarılı stoper, risk alınmaması adına devre arasında oyundan alındı.

SAVUNMAYA GÖKHAN SAZDAĞI TAKVİYESİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla ikinci yarının başında Murillo’nun yerine Gökhan Sazdağı sahaya dahil oldu. Beşiktaş savunmasının merkezinde yaşanan bu zorunlu değişim, siyah-beyazlıların ikinci yarıdaki savunma kurgusunu nasıl etkileyeceği merak konusu.