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SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında ilk 11'ler belli oldu! Jorge Jesus'tan şaşırtan karar...

27.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna karşısında ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak tur avantajını cebine koymuştu. Sarı-Lacivertli ekip Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte Fenerbahçe D. Kiev maçı ilk 11'leri ve mücadeleye dair detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında ilk 11'ler belli oldu! Jorge Jesus'tan şaşırtan karar...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, ilk mücadelede rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip Kadıköy'de oynanacak mücadelede mutlak tur atlamak isterken, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI İLK 11'LERİ

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Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

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Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur atlama olasılıklarını hesaplamaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı için her türlü gol üstünlüğünü sağladığı taktirde tur atlayan taraf olacak ve yoluna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.


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