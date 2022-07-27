SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Sahayı ağlayarak terk etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmanın 54. dakikasında 10 kişi kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncusu İsmail Yüksek, ikinci bölgede Basedin'e yaptığı müdahale sonrasında 54. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı.

OYUNU AĞLAYARAK TERK ETTİ!

İsmail Yüksek gördüğü kırmızı kart sonrası hakeme yoğun itirazda bulunurken, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar genç oyuncunun ismini hepbir ağızdan bağırarak oyuncularına destek oldu.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, bazı taraftarlar "Her şeyi mahvettin" yorumunda bulundu.

İŞTE O POZİSYON...

Görüntü EXXEN'den alınmıştır



