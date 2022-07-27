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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Sahayı ağlayarak terk etti

SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Sahayı ağlayarak terk etti

27.07.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesi rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku yaşandı. Sarı-Lacivertli ekipte karşılaşmanın 29. dakikasında sarı kart görürken, 53. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Genç oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Sahayı ağlayarak terk etti
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmanın 54. dakikasında 10 kişi kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncusu İsmail Yüksek, ikinci bölgede Basedin'e yaptığı müdahale sonrasında 54. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı.

OYUNU AĞLAYARAK TERK ETTİ!

İsmail Yüksek gördüğü kırmızı kart sonrası hakeme yoğun itirazda bulunurken, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar genç oyuncunun ismini hepbir ağızdan bağırarak oyuncularına destek oldu.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, bazı taraftarlar "Her şeyi mahvettin" yorumunda bulundu.

İŞTE O POZİSYON...

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Görüntü EXXEN'den alınmıştır


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi
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