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Son dakika: Fenerbahçe, Dusan Tadic transferini resmen açıkladı! Alacağı maaş da duyuruldu...

16.07.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Ajax ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in transferinin resmen tamamlandığını açıkladı. Sarı - lacivertliler, oyuncuyla 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu. Sırp yıldızın Fenerbahçe'den alacağı yıllık ücretin ise 4.2 milyon euro olacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna birçok önemli ismi katan sarı - lacivertliler, bir transferi daha resmen duyurdu.

DUSAN TADIC RESMEN AÇIKLANDI

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Fenerbahçe, Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Ajax ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

MAAŞI DA DUYURULDU

Kanarya, oyuncunun maaşının sezonluk 4.2 milyon euro olacağını da açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir."

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