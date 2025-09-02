SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA: Fenerbahçe Ederson transferini resmen duyurdu! KAP açıklaması geldi...

Fenerbahçe'nin dün gece İstanbul'a getirdiği file bekçisi Ederson için Sarı-Lacivertliler'den resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Brezilyalı yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken tecrübeli eldivenin maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Ederson transferini resmen duyurdu! KAP açıklaması geldi...
Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılırken yeni kaleci de belli oldu. Sarı-Lacivertliler Manchester City'nin file bekçisi Ederson'u gece transfer etmiş başarılı eldiven gece 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yapmıştı.

Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlamış. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrılmıştı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe Ederson transferini resmen duyurdu! KAP açıklaması geldi... 1

Sarı-Lacivertliler 32 yaşındaki file bekçisi için 'KAP' bildirimini de yaptı. Deneyimli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev yaptı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

SON DAKİKA: Fenerbahçe Ederson transferini resmen duyurdu! KAP açıklaması geldi... 2

Sarı-Lacivertliler Brezilyalı eldiven ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken yıllık 11 milyon Euro maaş ödeneceğini duyurdu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdiBarış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emine Ün tatil dönüşü imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi

Emine Ün tatil dönüşü imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...

Yok artık dedirten transfer! İnanılmaz bonservis...

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.