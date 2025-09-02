SON DAKİKA: Fenerbahçe Ederson transferini resmen duyurdu! KAP açıklaması geldi...

Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılırken yeni kaleci de belli oldu. Sarı-Lacivertliler Manchester City'nin file bekçisi Ederson'u gece transfer etmiş başarılı eldiven gece 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yapmıştı.

Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlamış. Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrılmıştı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-Lacivertliler 32 yaşındaki file bekçisi için 'KAP' bildirimini de yaptı. Deneyimli kaleci, 2017 yılından itibaren formasını giydiği Manchester City'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev yaptı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Sarı-Lacivertliler Brezilyalı eldiven ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken yıllık 11 milyon Euro maaş ödeneceğini duyurdu.