Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü yeni teknik direktörünün Ersun Yanal olduğunu resmen açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" denildi. "YUVANA HOŞ GELDİN"

Fenerbahçe anlaşmayı, Ersun Yanal’ın 2014 yılında attığı “Mutluluk FENERBAHÇE’de olmaktır” tweetini alıntılayarak paylaştı ve şunları yazdı: “Mutluluk sarı lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir. Yuvana hoş geldin Ersun Yanal.” FENERBAHÇELİLERİN BÜYÜK AŞKI ERSUN YANAL

Fenerbahçe’de yalnızca 1 sezon çalışmasına rağmen yakın geçmişte camianın en unutulmaz teknik direktörlerinin başında şüphesiz Ersun Yanal geliyor. 2013-2014 sezonunda sarı lacivertlileri çalıştıran tecrübeli teknik adam, takımı bitime 3 hafta kala şampiyonluğa taşıdı. Ersun Yanal, daha sezon başından itibaren tek bir hedefleri olduğunu sık sık dile getirdi. Bu açıklamalar Yanal’ın hırsını en net anlatan ifadelerdi.

Fenerbahçe, o sezon 9 puan farkla 19. lig zaferini yaşarken, hiçbir derbiyi kaybetmedi, son dakika golleriyle kazandığı maçların sayısı hiç de az değildi. Fenerbahçe tarihinin 19. lig zaferini yaşatan Ersun Yanal ile sezon biter bitmez sözleşme yeniledi. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi. Kulüp sezon öncesi kamp döneminde yaşananların ardından Ersun Yanal’ın sözleşmesini feshetti. 2013-2014 sezonu lig şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin son lig zaferi olarak kaldı. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım, ilerleyen yıllarda Yanal'la ilgili sert sözler söyledi ve kulübün kapasını kendisine kapattı. ERSUN YANAL'IN KARİYERİ

Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’ye uzanan kariyeri Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Milli Takım, Trabzonspor ve Eskişehirspor’dan geçiyor. Yanal Gençlerbirliği’ne 2 kez kupa finali oynatırken, başkent ekibini UEFA Kupası’na, orada da çeyrek finalin kapısına kadar taşıdı. Bu başarılar Ersun Yanal’a milli takımın kapılarını açtı. Hedef 2006 Dünya Kupası Elemelerinde grup birinciliğiydi. Ay yıldızlılar Yanal yönetiminde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet ve beraberlik aldı, 1 kez yenildi. Grup maçları tamamlanmadan Yanal’ın görevine son veren federasyon, takımı Fatih Terim’e emanet etti.