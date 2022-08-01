Son dakika: Fenerbahçe Ezgjyan Alioski transferini resmen açıkladı! Ezgjyan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli? Alioski hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, sol bek mevkisinde forma giyen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli, Alioski'nin Fenerbahçe'ye transferine onay vermesinin ardından Sarı-Lacivertli ekipten resmi açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Fenerbahçe, Alioski için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere bir yıl kiralık olarak imza atacak.

15 GOLE DİREKT KATKI!

Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leed United takımlarında forma giydi.

ASİST ÖZELLİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Kariyerinde 424 maça çıkan ve şu andaki kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Alioski, 61 gol ve 55 asist yaptı. Sol bek ve sol kanat mevkilerinde oynayan oyuncunun gol ve asist yapabilme özelliği dikkati çekiyor.

İSMİ GALATASARAY İLE ANILMIŞTI!

İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki sol bek oyuncusundan sarı-kırmızılılar yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçmişti. O dönem Alioski, Galatasaray'dan 3 sene için 7.5 milyon Euro istemişti.

EZGJYAN ALIOSKI KİMDİR?

İsviçre ekibi Young Boys'un altyapısında yetişen ve İsviçre'de Lugano, Schaffhausen gibi takımlarda forma giydikten sonra İngiltere ekibi Leed United'a 2.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 30 yaşındaki Alioski, son olarak Arabistan kulüplerinden Al-Ahli'ye bonservissiz olarak katılmıştı. Kariyerinde 424 maça çıkan Alioski, 61 gol 55 asist kaydedetti. Aynı zamanda Kuzey Makedonya Milli Takımı forması da giyen oyuncunun, güncel piyasa değeri 7.50 milyon Euro...



