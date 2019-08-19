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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Frey'in Nürnberg'e kiralandığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Michael Frey'in Almanya’nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Frey'in Nürnberg'e kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması... Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Michael Frey nurnberg

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