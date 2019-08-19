SON DAKİKA | Fenerbahçe, Frey'in Nürnberg'e kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması... Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti.
Futbolcumuz Michael Frey, Almanya’nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2019
Oyuncumuza başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/jnhV1f1GtC
Karagümrük'ten kaleci takviyesi
Hatayspor tek golle güldü
F.Bahçe için can atıyor! Flaş hamle
Shaqiri'den flaş G.Saray açıklaması!
Beşiktaş iki yıldızın peşinde
G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması
Balotelli'nin yeni takımı resmen açıklandı!
FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok
Beşiktaş'tan kötü başlangıç
Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı
''F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur''
Türk derbisinde kazanan belli oldu
F.Bahçe'den 2. Lig'e gitti
Cengiz değerini 5'e katladı!
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum