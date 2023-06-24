Son dakika: Fenerbahçe gözünü fena kararttı! Milan'dan iki dünya yıldızı birden adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması yapıldı. İddialı bir kadro kurarak zirveyi hedefleyen sarı - lacivertlilerin transfer çalışmaları devam ediyor.

ROTA; MILAN!

Kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko gibi isimleri katarak sezona hareketli bir giriş yapan Fenerbahçe'nin gündemine Serie A devi Milan'dan iki isim birden geldi.

ORIGI VE REBIC İÇİN TEKLİF

Tutto Mercato'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Milan forması giyen Divock Origi ve Ante Rebic için görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'DEN YENİ PLAN

Fenerbahçe'nin iki oyuncu için yaptığı teklifin ilk etapta reddedildiği kaydedildi. Sarı - lacivertli kurmayların teklifi revize ederek yeniden masaya oturacağı aktarıldı.

Bu sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Divock Origi, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. 29 yaşındaki Ante Rebic ise 31 maçta 3 gol - 2 asist kaydetti.



