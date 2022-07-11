Son dakika Fenerbahçe haberi: Luiz Suarez'den Fenerbahçe'ye yanıt! Suarez Fenerbahçe'ye gelecek mi? Luis Suarez hangi takıma transfer olacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Şu ana dek Henrique Lincoln, Emre Mor ve Bruma transferlerini resmen açıklayan Sarı-Lacivertli ekip temaslarını sürdürürken, özellikle gol yollarında etkili bir ismi de kadrosuna katmak istiyor.

F.BAHÇE'YE GÖZ KIRPTI!

Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri de Barcelona, Liverpool, Ajax gibi kulüplerin yanında son olarak Atletico Madrid'de forma giyen Luis Suarez... Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandıran Suarez, geçtiğimiz günlerde ESPN'e verdiği röportajda Fenerbahçe'ye göz kırptı...

ESPN Arjantin'e konuşan yıldız oyuncu, Ronald Araujo'yu performanslarından ötürü selamlarken, Uruguaylı defans oyuncusunun antrenmanlarda Lionel Messi'yi durduran tek isim olduğunu açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ...

Avrupa’da oynamaya devam etmek istediğini, menajerinin kendisine en doğru kulübü bulmak için çalıştığını söyledi. Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takıma gitme ihtimalinin kendisini daha çok heyecanlandıracağını belirtti. Suarez'in bu sözleri Fenerbahçe'yi işaret ettiğini söylerken, Sarı-Lacivertli taraftarlar Suarez'e mesaj yağdırdı.

"RIVER BENİ ÇAĞIRDI"

Suarez, Güney Amerika’ya dönme ihtimaline ise, ”Beni Brezilya’dan arayan takımların olasılıklarını en başından eledim. Arjantin’de River beni çağırdı. Ekstra bir motivasyon oldu. Uruguay'a daha yakın. Brezilya daha uzakta” cevabını verdi.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Öte yandan Sportitalia’ya göre Monza, Luis Suarez'i serbest oyuncu olarak imzalamak için teklifte bulundu. Kulüp direktörü Adriano Galliani, Uruguaylı futbolcuyla doğrudan temas kurarak ona yıllık 5 milyon Euro'luk bir anlaşma teklif etti.

