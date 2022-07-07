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Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc için İtalya'dan bomba transfer iddiası! Jorge Jesus'a resti çekti... Takımdan ayrılıyor mu?

07.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de tek gündem transfer... Yeni sezonda, yeni hocası Jorge Jesus ile şampiyonluk kupasına uzanarak taraftarlarını mutlu etmek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı Kanarya'da gelecek isimler kadar, ayrılacak isimler de merak edilirken, İtalyan basınından Sloven oyuncu Miha Zajc için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc için İtalya'dan bomba transfer iddiası! Jorge Jesus'a resti çekti... Takımdan ayrılıyor mu?
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona, yeni hocası Jorge Jesus yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken transfer yaptığı Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

YABANCILARA VEDA EDİLECEK!

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Jesus'un raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekip kadrosunda 16 yabancı olması ve TFF'nin aldığı karar neticesinde en fazla 12 yabancı bulundurulabilir kararı sonrası, bazı isimlerle vedalaşarak bu sayıyı 8-9'a indirmek istiyor.

Bu nedenle en az 7 oyuncu yolların ayrılmasını beklenirken, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Miha Zajc için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR DUYURDU!

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İtalya'nın önde gelen kaynaklarından Tuttosport da yer alan habere göre; Daha önce İtalya'da Genoa, Empoli gibi ekiplerde top koşturmuş olan 28 yaşındaki Zajc için bir başka İtalyan ekibi Torino devrede.

'AYRILMAK İSTİYOR'

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Sloven oyuncu ile daha önceleri de ilgilendiği bilinen Torino'nun ilgisinin yeniden arttığı belirtilirken, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Zajc'ın da İtalya'ya dönmeye istekli olduğunun ve Torino'nun en büyük kozunun bu olduğu belirtildi.

JESUS 11'DE DÜŞÜNMÜYOR!

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Sloven oyuncu geçtiğimiz sezon iyi bir grafik çizse de yeni hoca Jesus'un talebi doğrultusunda yeni sezonda 11'de düşünülmeyen isimler arasında yer aldığı da transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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