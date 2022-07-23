Son dakika Fenerbahçe haberi! Napoli kafayı Fenerbahçe'ye taktı! Şimdi de Altay Bayındır...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Kim Min-Jae'yi Napoli'ye kaptıran sarı-lacivertliler şimdi de Altay Bayındır korkusu yaşamaya başladı.

İSTANBUL'A GELİP BİLGİ ALDILAR

Genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin kalesini kapatan Altay Bayındır, şimdiden taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Kim Min-Jae ile sözleşme görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Napoli yetkilerinin Altay Bayındır'ın durumunu sorması Fenerbahçe taraftarını korkuttu. Tutto Napoli’de yer alan haberlere göre; Napoli'nin Kim Min-Jae için yapılan görüşmelerde, başarılı kalecinin de durumunu sorduğu ancak ret cevabı aldığı aktarıldı. Fenerbahçe taraftarı, ''Napoli bu gidişle tüm takımı alacak ve takımda oyuncu kalmayacak'' şeklinde yorumlar yaptı.



