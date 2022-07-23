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Son dakika Fenerbahçe haberi! Napoli kafayı Fenerbahçe'ye taktı! Şimdi de Altay Bayındır...

23.07.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Napoli'den bir türlü kurtulamıyor. Kim Min-Jae'nin 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip anlaşma sağlayan İtalyan devi şimdi de Altay Bayındır'a kancayı taktı. Kim Min-Jae'nin durumunu öğrenmek için geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Napoli'nin yetkilileri, Altay Bayındır'ın durumunu sorduğu öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi! Napoli kafayı Fenerbahçe'ye taktı! Şimdi de Altay Bayındır...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Kim Min-Jae'yi Napoli'ye kaptıran sarı-lacivertliler şimdi de Altay Bayındır korkusu yaşamaya başladı.

İSTANBUL'A GELİP BİLGİ ALDILAR

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Genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin kalesini kapatan Altay Bayındır, şimdiden taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Kim Min-Jae ile sözleşme görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Napoli yetkilerinin Altay Bayındır'ın durumunu sorması Fenerbahçe taraftarını korkuttu. Tutto Napoli’de yer alan haberlere göre; Napoli'nin Kim Min-Jae için yapılan görüşmelerde, başarılı kalecinin de durumunu sorduğu ancak ret cevabı aldığı aktarıldı. Fenerbahçe taraftarı, ''Napoli bu gidişle tüm takımı alacak ve takımda oyuncu kalmayacak'' şeklinde yorumlar yaptı.


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Altay Bayındır fenerbahçe napoli son dakika haberleri
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