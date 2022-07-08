SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in sözleşmesindeki o detay Jorge Jesus'u şoke etti! Takımda kalacak mı? Arda'nın babasından flaş talep

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in sözleşmesindeki o detay Jorge Jesus'u şoke etti! Takımda kalacak mı? Arda'nın babasından flaş talep

08.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile hız kesmeden hazırlanan Fenerbahçe'de gündem transfer... Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler, kadroda bulunan bazı isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanırken, Fenerbahçe'nin gözbebeği konumunda olan 17'lik genç yıldız Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in sözleşmesindeki o detay Jorge Jesus'u şoke etti! Takımda kalacak mı? Arda'nın babasından flaş talep
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus ile hummalı bir şekilde çalışırken kadrosunu da güçlendirmek için hamlelerini yapıyor.

Şu ana kadar Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transfeleri ile taraftarlarını sevindiren Sarı-Lacivertli ekip halihazırda kadroda bulunan bazı isimler için de gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.

KİMSE BUNU BİLMİYORDU!

lmlm

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe altyapısından yetişerek birçok dev kulübü peşine takan ve yeteneği ile kendisine hayran bırak 17'lik yıldız Arda Güler... Geçtiğimiz sezon forma çıktığı mücadelelerde gösterdiği performansla her kesimden futbolseverin takdirini kazanan genç yıldız için birçok kulüpten teklifler gelmeye devam ederken, genç yıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı.

BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA

ppk

Sarı-Lacivertliler'in gözbebeği olan ve ilk maçına Vitor Pereira döneminde çıkıp, İsmail Kartal döneminde yıldızını parlatan Arda Güler, Jorge Jesus'la birlikte yükselişini sürdürmesi beklenirken sözleşmesindeki bir detay taraftarları oldukça endişelendirdi. Yeni sezonda hem Fenerbahçe taraftarının hem de Fenerbahçe yönetiminin çok şey beklediği genç oyuncu, çok düşük bir rakamla serbest kalabilir.

SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDE...

şlk

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Arda Güler'in sözleşmesinde ilk sene 20, ikinci sene 25, üçüncü sene ise 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin bulunduğu biliniyordu ancak genç oyuncunun oynama zorunluluğundan doğan çok düşük bir miktarla serbest kalma bedeli de var.

5 MİLYON EURO'YA SERBEST!

pok

Ajansspor'un haberine göre; Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olduğu öğrenilen Arda Güler'in bu süreden daha az forma giymesi halinde 5 milyon Euro'ya serbest kalabilir maddesi var.

BABASI İSTEDİ!

jkjkn

Arda Güler'in 1500 dakikadan (18 maç) az görev alması halinde oyuncunun diğer serbest kalma bedelleri devre dışı kalacak. Arda Güler ve babasının bu maddeyi özel alarak eklemek istediği öğrenilirken, bu şartların gerçekleşmemesi durumunda genç oyuncunun son derece düşük bir rakam karşılığında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sörloth transferinde son dakika!Sörloth transferinde son dakika!
Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!
Galatasaray'da kadro dışı krizi!Galatasaray'da kadro dışı krizi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Güler fenerbahçe son dakika haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''

Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''

Tiago Çukur için hayret veren istatistik! Bakan bir daha bakıyor...

Tiago Çukur için hayret veren istatistik! Bakan bir daha bakıyor...

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geliyor!

Sörloth transferinde son dakika!

Sörloth transferinde son dakika!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Profesyonel model güzel olmanın zorluklarını anlattı!

Profesyonel model güzel olmanın zorluklarını anlattı!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.