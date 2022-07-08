Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in sözleşmesindeki o detay Jorge Jesus'u şoke etti! Takımda kalacak mı? Arda'nın babasından flaş talep

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus ile hummalı bir şekilde çalışırken kadrosunu da güçlendirmek için hamlelerini yapıyor.

Şu ana kadar Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transfeleri ile taraftarlarını sevindiren Sarı-Lacivertli ekip halihazırda kadroda bulunan bazı isimler için de gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.

KİMSE BUNU BİLMİYORDU!

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe altyapısından yetişerek birçok dev kulübü peşine takan ve yeteneği ile kendisine hayran bırak 17'lik yıldız Arda Güler... Geçtiğimiz sezon forma çıktığı mücadelelerde gösterdiği performansla her kesimden futbolseverin takdirini kazanan genç yıldız için birçok kulüpten teklifler gelmeye devam ederken, genç yıldız hakkındaki o gerçek ortaya çıktı.

BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA

Sarı-Lacivertliler'in gözbebeği olan ve ilk maçına Vitor Pereira döneminde çıkıp, İsmail Kartal döneminde yıldızını parlatan Arda Güler, Jorge Jesus'la birlikte yükselişini sürdürmesi beklenirken sözleşmesindeki bir detay taraftarları oldukça endişelendirdi. Yeni sezonda hem Fenerbahçe taraftarının hem de Fenerbahçe yönetiminin çok şey beklediği genç oyuncu, çok düşük bir rakamla serbest kalabilir.

SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDE...

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Arda Güler'in sözleşmesinde ilk sene 20, ikinci sene 25, üçüncü sene ise 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin bulunduğu biliniyordu ancak genç oyuncunun oynama zorunluluğundan doğan çok düşük bir miktarla serbest kalma bedeli de var.

5 MİLYON EURO'YA SERBEST!

Ajansspor'un haberine göre; Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olduğu öğrenilen Arda Güler'in bu süreden daha az forma giymesi halinde 5 milyon Euro'ya serbest kalabilir maddesi var.

BABASI İSTEDİ!

Arda Güler'in 1500 dakikadan (18 maç) az görev alması halinde oyuncunun diğer serbest kalma bedelleri devre dışı kalacak. Arda Güler ve babasının bu maddeyi özel alarak eklemek istediği öğrenilirken, bu şartların gerçekleşmemesi durumunda genç oyuncunun son derece düşük bir rakam karşılığında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



