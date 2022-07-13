Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe forvet transferini bitiriyor! Alessana Plea Fener'e mi geliyor?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği 6 hazırlık mücadelesinda 5 galibiyet 1 beraberlik çıkarmayı başaran Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Başarılı çalıştıcı ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertli ekip transferde de oldukça atak bir görüntü çizerken, birçok yeni isim ile de kadrosunu güçlendirmiş durumda.

JOSHUA KING F.BAHÇE'DE!

Portekizli hocanın talimatıyla, kadrosuna bir golcü takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken, ilk olarak Premier Lig'de birçok ekipte top koşturmuş olan hücumcu Joshua King'i kadrosuna kattığını duyurmuştu.

BEKLENEN GOLCÜ!

Alternatifli bir kadro kurabilmek adına üçüncü bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen Sarı Kanarya'da flaş bir isim de gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Fransız golcü Alassane Plea'yı gündemine aldığı öğrenildi.

BELHANDA VE BALOTELLİ İLE OYNADI

2018 yılında Nice'den Mönchengladbach'a 23 milyon euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki Fransız yaşındaki yıldız, kariyerinde çıktığı 305 maçta 95 gol 52 asistlik katkı sağladı. Plea, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta ise 10 gol 8 asistlik performans sergiledi. Favre'nin Dortmund'a gitmeden önce Nice'deki son sezonunda, Pléa, Ligue 1'de 16 gol atarak kariyerinin en üretken sezonunu yaşadı. O sezon Plea, Nice’te Belhanda ve Balotelli ile beraber oynadı.



