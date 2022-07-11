Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur İstanbul'a geldi! Tiago Çukur kimdir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Santa Clara'dan Lincoln Henrique, PSV'den Armindo Bruma ve Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna katarken tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talimatı sonrası golcü bir isim için de harekete geçilmişti.

RESMEN AÇIKLANDI!

Yapılan görüşmeler sonrası Sarı-Lacivertli ekip, son olarak İngiltere Championship ekibi Watford'da forma giyen Tiago Çukur'un transferini resmen açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

SON DAKİKA: TIAGO ÇUKUR İSTANBUL'DA!

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.

Tiago Çukur, İstanbul'da son görüşmeleri yapacak, sağlık testlerine girecek ve her şeyin olumlu sonuçlanması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki için Watford'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya gelen Tiago Süer Barbaros Çukur , Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Watford'da forvet oynayan profesyonel bir futbolcudur. Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giyen Tiago Çukur, Watford U23 takımına transfer olduktan sonra Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralanmıştır. Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcu, Watford'a geri dönmüştür.



