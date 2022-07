Son dakika Fenerbahçe haberleri! Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü! ''Galatasaray...''

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Jorge Jesus'un yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadro revizyonu yaşanıyor. Yapılan yeni transferlerin ardından takıma katılan yeni futbolcuların performansından memnun kalan Portekizli çalıştırıcı, ilk 11 oynamasına kesin gözüyle bakılan bazı isimleri şimdiden kesti.

İRFAN CAN KAHVECİ ŞOKU! YEDEK KULÜBESİ GÖRÜNDÜ

Hazırlık maçlarındaki tutuk performansından sonra İrfan Can Kahveci konusunda karar veren Jorge Jesus, milli oyuncunun yerine ilk 11'de Lincoln'ü tercih edecek. Geçtiğimiz sezonun değişilmez isimlerinden biri olan İrfan Can hakkında verilen bu karar taraftarlar arasında da sürpriz etkisi yarattı.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAYLILAR YAZMAYA BAŞLADI

İrfan Can Kahveci'nin yedeğe çekileceği haberinin ardından Galatasaraylı taraftarlar İrfan Can Kahveci için tweetler atmaya başladı. Transfer döneminde Galatasaray'a gelecekken son anda fikrini değiştirip Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can için yorumlarda bulunan sarı-kırmızılılar, ''Keşke Galatasaray'a gelseydin...'' şeklinde tweetler attı.