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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü! ''Galatasaray...''

23.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadro yapılanması baştan aşağı değişiyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuran Jorge Jesus'un kimseye acıması yok. Geçtiğimiz sezonun değişilmez oyuncularından olan İrfan Can Kahveci'nin biletini kesen Jorge Jesus, milli oyuncuyu kulübeye gönderecek. İrfan Can, Diego Rossi ve Joshua King yerine kadroya, Bruma, Emre Mor ve Lincoln girecek. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü! ''Galatasaray...''
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Jorge Jesus'un yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadro revizyonu yaşanıyor. Yapılan yeni transferlerin ardından takıma katılan yeni futbolcuların performansından memnun kalan Portekizli çalıştırıcı, ilk 11 oynamasına kesin gözüyle bakılan bazı isimleri şimdiden kesti.

İRFAN CAN KAHVECİ ŞOKU! YEDEK KULÜBESİ GÖRÜNDÜ

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Hazırlık maçlarındaki tutuk performansından sonra İrfan Can Kahveci konusunda karar veren Jorge Jesus, milli oyuncunun yerine ilk 11'de Lincoln'ü tercih edecek. Geçtiğimiz sezonun değişilmez isimlerinden biri olan İrfan Can hakkında verilen bu karar taraftarlar arasında da sürpriz etkisi yarattı.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAYLILAR YAZMAYA BAŞLADI

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İrfan Can Kahveci'nin yedeğe çekileceği haberinin ardından Galatasaraylı taraftarlar İrfan Can Kahveci için tweetler atmaya başladı. Transfer döneminde Galatasaray'a gelecekken son anda fikrini değiştirip Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can için yorumlarda bulunan sarı-kırmızılılar, ''Keşke Galatasaray'a gelseydin...'' şeklinde tweetler attı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
İrfan can kahveci geleceğin Fenerbahçe’nin kaptanı olarak tarihe geçecek cinconlular avucunuzu yalarsınız
Alın sizin olsun. Cincon alsın bunu
şimdi bizde kahve içiyore kendi etti kendi buldu

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