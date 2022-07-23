Son dakika Fenerbahçe haberleri! Neler oluyor? Önce paylaştı sonra sildi... Taraftarın gözünden kaçmayan detay

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Orta saha rotasyonu için birçok oyuncu takıma kazandıran Jorge Jesus, Luiz Gustavo'yu kadroda düşünmüyor. Yüksek maaşından dolayı takıma yük olan tecrübeli oyuncunun oğlundan gelen paylaşım kafaları karıştırdı.

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Luiz Gustavo'nun oğlunun yaptığı paylaşım gözlerden kaçmadı. Marx Dias, Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarını kalp içine alıp bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım üstünde ''Hoşçakal'' yazan Dias, kısa süre içinde fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Fenerbahçeli taraftarlar bu olayı Luiz Gustavo'nun ayrılacağı şeklinde yorumladı.



