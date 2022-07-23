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  4. Son dakika Fenerbahçe haberleri! Neler oluyor? Önce paylaştı sonra sildi... Taraftarın gözünden kaçmayan detay

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Neler oluyor? Önce paylaştı sonra sildi... Taraftarın gözünden kaçmayan detay

23.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almayan Luiz Gustavo'nun oğlundan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyada gündem olmasının ardından paylaşımı silen oğlu, akıllarda soru işareti bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Neler oluyor? Önce paylaştı sonra sildi... Taraftarın gözünden kaçmayan detay
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Orta saha rotasyonu için birçok oyuncu takıma kazandıran Jorge Jesus, Luiz Gustavo'yu kadroda düşünmüyor. Yüksek maaşından dolayı takıma yük olan tecrübeli oyuncunun oğlundan gelen paylaşım kafaları karıştırdı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

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Luiz Gustavo'nun oğlunun yaptığı paylaşım gözlerden kaçmadı. Marx Dias, Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarını kalp içine alıp bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım üstünde ''Hoşçakal'' yazan Dias, kısa süre içinde fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Fenerbahçeli taraftarlar bu olayı Luiz Gustavo'nun ayrılacağı şeklinde yorumladı.


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