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Son dakika: Fenerbahçe iki transferi birden bitiriyor! Gustavo Henrique ve Martin Ojeda adım adım Kadıköy'e...

23.07.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sakatlığıyla sarsılmıştı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen Kim Min-Jae'nin de Napoli'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı - lacivertlilrde stoper ihtiyacı doğmuştu. Fenerbahçe, Jesus'un verdiği liste doğrultusunda Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmak üzere. Ayrıca sarı - lacivertlilerden hücum hattına da Martin Ojeda takviyesi geliyor.

Son dakika: Fenerbahçe iki transferi birden bitiriyor! Gustavo Henrique ve Martin Ojeda adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sakatlanan Serdar Aziz'den kötü haber gelmiş ve oyuncunun sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklanmıştı. Sarı - lacivertlilerde, Kim Min Jae'nin de satışı sonrası stoper transferi için kollar sıvandı.

Fenerbahçe, savunma hattına Brezilya'dan bir transferi gerçekleştirmeye çok yakın.

Brezilya basınının haberine göre; sarı-lacivertliler, Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirmek üzere...

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

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Fenerbahçeli yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle Rio'da son detayları konuştuğu aktarıldı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

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Sarı - lacivertlilerin bu transfer için Flamengo'ya yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

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Gustavo Henrique'nin, Flamengo'nun Avai ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmaması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

MARTIN OJEDA SÜRPRİZİ

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Ayrıca Fenerbahçe'nin Arjantin 1. Lig takımlarından Godoy Cruz forması giyen Martin Ojeda transferini bitirme noktasına getirdiği iddia edildi.

Her iki kanatta da görev yapan Ojeda, 2021/22 sezonunda çıktığı 25 resmi maçta 9 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

KIM, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

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Öte yandan İtalyan basını da Kim Min Jae'nin pazartesi günü Napoli için sağlık kontrollerinden geçeceğini öne sürdü.


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