Son dakika: Fenerbahçe iki transferi birden bitiriyor! Gustavo Henrique ve Martin Ojeda adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sakatlanan Serdar Aziz'den kötü haber gelmiş ve oyuncunun sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklanmıştı. Sarı - lacivertlilerde, Kim Min Jae'nin de satışı sonrası stoper transferi için kollar sıvandı.

Fenerbahçe, savunma hattına Brezilya'dan bir transferi gerçekleştirmeye çok yakın.

Brezilya basınının haberine göre; sarı-lacivertliler, Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirmek üzere...

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Fenerbahçeli yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle Rio'da son detayları konuştuğu aktarıldı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Sarı - lacivertlilerin bu transfer için Flamengo'ya yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Gustavo Henrique'nin, Flamengo'nun Avai ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmaması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

MARTIN OJEDA SÜRPRİZİ

Ayrıca Fenerbahçe'nin Arjantin 1. Lig takımlarından Godoy Cruz forması giyen Martin Ojeda transferini bitirme noktasına getirdiği iddia edildi.

Her iki kanatta da görev yapan Ojeda, 2021/22 sezonunda çıktığı 25 resmi maçta 9 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

KIM, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Öte yandan İtalyan basını da Kim Min Jae'nin pazartesi günü Napoli için sağlık kontrollerinden geçeceğini öne sürdü.



