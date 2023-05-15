Son dakika: Fenerbahçe, İskoçya'dan iki yıldızı birden getiriyor! 'Yeni sezonun ilk transferleri!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına hazırlanıyor. Ligde ikinci sırada bulunan ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan sarı - lacivertliler, rakibinin puan kaybını beklerken yeni sezon planlamasına da start verdi.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine İskoçya'dan iki yıldız geldi.

Daily Record'un haberine göre sarı - lacivertliler, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Kent ve Alfredo Morelos için harekete geçti.

Haberde Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile anlaşma noktasına geldiği ve oyuncuya kısa süre içerisinde imza attıracağı kaydedildi.

Sarı - lacivertlilerin Kolombiyalı golcünün menajeriyle masaya oturduğu ve son detayları görüştüğü aktarıldı.

Bu sezon Rangers ile 44 resmi maça çıkan Alfredo Morelos, 12 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Kent ise 44 maçta 3 gol - 10 asistlik bir oyun ortaya koydu.

