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Son dakika: Fenerbahçe, İskoçya'dan iki yıldızı birden getiriyor! 'Yeni sezonun ilk transferleri!'

15.05.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe; Giresunspor beraberliğinin yaralarını sarıp, Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında puan kaybetmesini bekliyor. Yeni sezon için de çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerin gündemine İskoç devi Rangers'ın yıldızları Ryan Kent ve Alfredo Morelos geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, İskoçya'dan iki yıldızı birden getiriyor! 'Yeni sezonun ilk transferleri!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına hazırlanıyor. Ligde ikinci sırada bulunan ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan sarı - lacivertliler, rakibinin puan kaybını beklerken yeni sezon planlamasına da start verdi.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine İskoçya'dan iki yıldız geldi.

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Daily Record'un haberine göre sarı - lacivertliler, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Kent ve Alfredo Morelos için harekete geçti.

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Haberde Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile anlaşma noktasına geldiği ve oyuncuya kısa süre içerisinde imza attıracağı kaydedildi.

Sarı - lacivertlilerin Kolombiyalı golcünün menajeriyle masaya oturduğu ve son detayları görüştüğü aktarıldı.

Bu sezon Rangers ile 44 resmi maça çıkan Alfredo Morelos, 12 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Kent ise 44 maçta 3 gol - 10 asistlik bir oyun ortaya koydu.

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