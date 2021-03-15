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SON DAKİKA! Fenerbahçe isyan etti, TFF harekete geçti

15.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe isyan etti, TFF harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Maç sonrasında sarı lacivertli yöneticilerin VAR operatörü hakkında yaptığı açıklamalardan sonra TFF olayı savcılığa taşıdı. Federasyondan da beklenen açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı lacivertlilerin 2-1 yenildiği maçta konuk ekibin 2. golünde ofsayt tartışmaları maça damga vurdu.

Fenerbahçelilerin ofsayt olarak itiraz ettiği pozisyon VAR kararı ile gol olarak Gençlerbirliği hanesine yazıldı. Maç sonunda Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, VAR odasında görev yapan VAR operatörü hakkında; 'Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum” demişti.

TFF HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin bu çağrısı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri harekete geçti ve konuyu savcılığa yönlendirdiği öğrenildi.

TFF'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

'Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig’de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi’nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.

TFF’nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.

Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu'

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fb değil siz vereceksiniz delilleri adam mı kandırıyorsunuz
Kışısel verilerin gizliligi var. Bir şahıs hakkında bilği toplamak suç degilmi.
2.5 MILYON CEMAAT UYEMIZ VAR DIYEN KIM

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