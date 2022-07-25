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Son dakika: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini Arsenal'den dolduruyor! Jorge Jesus'un özel isteği Pablo Mari ile anlaşma tamam...

25.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin artık resmiyete dökülmesi beklenirken, sarı - lacivertliler Güney Koreli stoperin yerini çabuk dolduruyor. Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Pablo Mari ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı - lacivertliler, 28 yaşındaki İspanyol stoperin kulübü Arsenal'den de olumlu yanıt aldı. Fenerbahçe'nin oyuncuyla maaş konusunda son detayları görüştüğü öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini Arsenal'den dolduruyor! Jorge Jesus'un özel isteği Pablo Mari ile anlaşma tamam...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı beklenirken, Serdar Aziz'den kötü haber gelmiş ve oyuncunun sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklanmıştı. Kim Min-Jae'nin de Napoli'ye satışı sonrasında stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

JORGE JESUS İSTEDİ, ARSENAL'DEN CEVAP GELDİ

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Arsenal, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un özel olarka istediği Pablo Mari'yi maaşının tamamının ödenmesi durumunda bedelsiz olarak kiralayacağını sarı - lacivertlilere iletti. Bonservisle satışta da kolaylık sağlanacağı belirtildi.

MAAŞI 3.2 MİLYON EURO

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Arsenal'den net 3.2 milyon euro maaş alan Pablo Mari'nin 2024'e kadar kontratı var. 28 yaşındaki İspanyol sol stoper, 2 yılda alacağı 6.4 milyon euro'dan vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin maaş konusunu çözümleyip, transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON UDINESE'DEYDİ

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2020 yılında 8 milyon euro kiralama ücretinin ardından 6 milyon euro'ya Flamengo'dan Arsenal'e transfer olan 1.93 boyundaki Pablo Mari, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olara geçirdiği Udinese'de çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetmişti.


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