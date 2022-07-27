SON DAKİKA: Fenerbahçe Luis Gustavo ayrılığını resmen açıkladı! Gustavo hangi takıma transfer oldu? Luis Gustavo Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek isterken transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip, bazı isimlerle de yollarını ayırırken, son isim Luis Gustavo oldu.

MAÇ ÖNÜ AÇIKLANDI!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe'de mücadelenin başlamasına dakikalar flaş bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı oyuncu Luis Gustavo için Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda "Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

????Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun ayrılığını resmen açıkladı.???? https://t.co/Wkf0hInrzR — Mynet Spor (@mynetspor) July 27, 2022



