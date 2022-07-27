SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Luis Gustavo ayrılığını resmen açıkladı! Gustavo hangi takıma transfer oldu? Luis Gustavo Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

SON DAKİKA: Fenerbahçe Luis Gustavo ayrılığını resmen açıkladı! Gustavo hangi takıma transfer oldu? Luis Gustavo Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

27.07.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, tecrübeli hocasıyla çıktığı ilk resmi maçında Devler Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni sezon planlamasına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler, rövanş mücadelesinin başlamasına kısa bir süre kala ayrılığı resmen açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Luis Gustavo ayrılığını resmen açıkladı! Gustavo hangi takıma transfer oldu? Luis Gustavo Fenerbahçe'den ayrıldı mı?
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek isterken transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip, bazı isimlerle de yollarını ayırırken, son isim Luis Gustavo oldu.

MAÇ ÖNÜ AÇIKLANDI!

lkl

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe'de mücadelenin başlamasına dakikalar flaş bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı oyuncu Luis Gustavo için Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:

jkk

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda "Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jesus'tan sürpriz tercih! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'iJesus'tan sürpriz tercih! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
G.Saray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu!G.Saray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu!
Aziz Yıldırım geri dönüyor! Yeni kararını resmen açıkladıAziz Yıldırım geri dönüyor! Yeni kararını resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe luis gustavo son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...

Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...

Kariyerinde ilk! Ronaldo'dan tarihi imza

Kariyerinde ilk! Ronaldo'dan tarihi imza

Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru!

Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru!

İşte F.Bahçe'nin D. Kiev maçı muhtemel 11'i

İşte F.Bahçe'nin D. Kiev maçı muhtemel 11'i

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İntikam planı kendisini yaktı! Yanlış evi ateşe verince...

İntikam planı kendisini yaktı! Yanlış evi ateşe verince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.