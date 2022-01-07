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Son dakika: Fenerbahçe maaşına bir milyon € daha zam yaptı! Löw'ün yeni talepleri ortaya çıktı: 'O menajerlik şirketi...'

07.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı laciverlilerde Vitor Pereira'nın takımdan gönderilmesinin ardından birçok isim gündeme geldi. Bu sezon lige iyi başlayan fakat devamında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Yönetim, Löw'e yaptığı teklifi arttırdı. Löw'ün istekleri de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe maaşına bir milyon € daha zam yaptı! Löw'ün yeni talepleri ortaya çıktı: 'O menajerlik şirketi...'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını kapatarak ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu bu hafta çözülüyor. Gelen bilgilere göre Joachim Löw, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için en güçlü aday! 5 milyon €'luk teklif de 1 milyon € daha arttırıldı. Löw'ün talebi ise çok farklı...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN LÖW'E 6 MİLYON EURO! ALMAN HOCANIN TALEBİ İSE...

Alman teknik adam Joachim Löw, Fenerbahçe'den para değil proje istiyor. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Löw için öncelik para değil. Hoca adayları arasında ilk sırada olan Löw, futbol şubesinin kendisine bağlanmasını istiyor.

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LÖW'ÜN FENERBAHÇE'DEN ÖNEMLİ İSTEKLERİ VAR!

Löw'ün de Fenerbahçe'den önemli istekleri var. Alman teknik adam, futbolu A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar full teslim istiyor. Ayrıca deneyimli hoca kendi scout ekibini de getirmeyi şart koştu. Transfer de önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor.
Ancak burada büyük bir yol ayrımı var çünkü Alman futbol adamı, yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini by pass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor.

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MESUT ÖZİL İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI

Alman teknik adam Mesut Özil ve Löw daha önce Alman milli takımında birlikte çalışmıştı. Löw, Almanya milli takımıyla birlikte Dünya Kupası kazanma başarısı da göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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