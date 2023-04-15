Son dakika: Fenerbahçe maça saatler kala sakatlığı resmen açıkladı! Altay Bayındır...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçtiği haftada Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe, sakatlık şokuyla sarsıldı. Kulüpten resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, kaptan Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir.

Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır.

Altay Bayındır’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÖREVE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine kalede İrfan Can Eğribayat'ın yer alması bekleniyor.

