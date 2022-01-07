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Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! Corona virüse yakalanan Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

07.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, bu sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Son dakika bilgisine göre Aziz Yıldırım'ın corona virüse yakalandığı ifade edildi. Kronik rahatsızlıkları da bulunan Aziz Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapılması beklenirken, Yıldırım'ın taburcu edildiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! Corona virüse yakalanan Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin bir önceki başkanı Aziz Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Corona virüs teşhisi konulan Yıldırım, tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı. 1969 doğumlu olan Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında gün içinde detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor. 69 yaşındaki Aziz Yıldırım'ın kronik bir şeker hastalığı rahatsızlığı vardı.

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Öte yandan 69 yaşındaki Aziz Yıldırım'ın taburcu olduğu öğrenildi.

CORONA VİRÜS FUTBOL DÜNYASINI HEDEF ALDI

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan sonra eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım da corona virüse yakalandı. Ayrıca Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Ghezzal, Mehmet Topal; Galatasaray'dan ise Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı gibi isimler Covid-19'a yakalandı.

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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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