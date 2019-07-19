SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, Westerlo'ya kiralandı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan kiraladığı futbolcu hakkında flaş bir karar verdi.
Fenerbahçe, genç kaleci Berke Özer'i Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiraladı.
Daha önce Galatasaray'dan Recep Gül'ü de kiralayan Westerlo'nun idari menajerliği görevini Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya üstleniyor.
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti
Galatasaray, bir transferi daha açıkladı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
Gençlerbirliği'ne Trabzonspor'dan transfer
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi
Tyler Boyd kampa katıldı
Beşiktaş, Avrupa altyapısını Ernst’e emanet etti
Del Valle imzayı attı
De Ligt resmen Juventus’ta
BB Erzurumspor'da ayrılık
Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı kararı
Neymar'ın babası Juventus ile görüşecek
Üçüncülük maçının galibi Nijerya
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
Okuyucu Yorumları 0 yorum