Son dakika: Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan şaşırtan kamp raporu! 'Sebebi: Pereira'

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk... Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli hocası ile kupa hasretini dindirmek isterken, tüm adımlarını da bu şekilde atıyor.

Şu ana kadar Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertli ekipte Portekizli çalıştırıcı sık sık düzenlenen hazırlık karşılaşmaları ile de takımı ve oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Düzenlenen 5 hazırlık mücadelesinden 4 galibiyet 1 de beraberlik alan Jesus, düzenlenen bu hazırlık karşılaşmaları sonrası yönetime geniş çaplı bir rapor sundu.

JESUS'TAN KAMP RAPORU!

ÜSt üste kazanılan mücadelelerin ardından hazırladığı bu raporda Sarı-Lacivertliler'in 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Salzburg'dan kadrosuna kattığı Mergim Berisha için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FORVETTE ACELE ETMEYİN"

Milliyet'in haberine göre; Sarı-Lacivertli ekipte taraftarların en çok talepte bulunduğu bölge forvet olurken, Portekizli çalıştırıcı fazla aceleci davranmıyor... Bunun nedeni ise mevcut kadroda deneyimli golcülerin bulunması yatıyor. Özellikle de Mergim Berisha’nın önümüzdeki sezon performansını üste seviyeye taşıması bekleniyor.

ÖNCEKİ ÇALIŞTIRICALARA GÖNDERME!

Jorge Jesus, yönetime sunduğu raporda Berisha’nın kaliteli ve beğendiği bir golcü olduğunu ifade etti. Jesus, 24 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntının temelinde sistem uyumsuzluğu bulunduğunu bildirdi. Berisha’nın uygulanan sistemlere tam olarak ayak uyduramadığı için beklentilere yanıt veremediğinin de altını çizdi. Raporda önceki teknik adamlara da göndermede bulundu.

Jorge Jesus, Avusturya’da RB Salzburg forması altında attığı gollerle kendisini kanıtlayan yetenekli futbolcudan önümüzdeki sezon üst seviyede faydalanmak istiyor. Başarılı hoca sistemi de Berisha’ya daha uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

TAKVİYE YAPILABİLİR

Bunun yanı sıra sarı-lacivertliler kapalı kapılar arkasında üst düzey bir golcü için de çalışmalarını sürdürüyor. Başta Berisha olmak üzere kadroda deneyimli golcülerin bulunması sarı-lacivertlilerin bu süreçte dikkatli ve sakin hareket etmesine imkan sağlıyor.

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Fenerbahçe’ye geçen sezon 5 milyon Euro bonservis karşılığında RB Salzburg’dan transfer olan 1998 doğumlu olan Berisha, sarı-lacivertli formayla 33 maçta 7 gole imza attı. Yıldız futbolcu, RB Salzburg’daki son sezonunda 41 maçta 21 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.



