SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan şaşırtan kamp raporu! 'Sebebi: Pereira'

Son dakika: Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan şaşırtan kamp raporu! 'Sebebi: Pereira'

06.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezonda kupa hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, düzenlenen hazırlık mücadelelerinde 4 galibiyet 1 de beraberlik alırken Portekizli çalıştırıcı bu karşılaşmalarda takımı daha yakından tanıma fırsatı buldu. Jesus yapılan bu hazırlık mücadeleleri sonrası yönetime geniş çaplı bir rapor sunarken, rapordaki bir detay dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan şaşırtan kamp raporu! 'Sebebi: Pereira'
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk... Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli hocası ile kupa hasretini dindirmek isterken, tüm adımlarını da bu şekilde atıyor.

Şu ana kadar Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertli ekipte Portekizli çalıştırıcı sık sık düzenlenen hazırlık karşılaşmaları ile de takımı ve oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Düzenlenen 5 hazırlık mücadelesinden 4 galibiyet 1 de beraberlik alan Jesus, düzenlenen bu hazırlık karşılaşmaları sonrası yönetime geniş çaplı bir rapor sundu.

JESUS'TAN KAMP RAPORU!

opk

ÜSt üste kazanılan mücadelelerin ardından hazırladığı bu raporda Sarı-Lacivertliler'in 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Salzburg'dan kadrosuna kattığı Mergim Berisha için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FORVETTE ACELE ETMEYİN"

kşljlş

Milliyet'in haberine göre; Sarı-Lacivertli ekipte taraftarların en çok talepte bulunduğu bölge forvet olurken, Portekizli çalıştırıcı fazla aceleci davranmıyor... Bunun nedeni ise mevcut kadroda deneyimli golcülerin bulunması yatıyor. Özellikle de Mergim Berisha’nın önümüzdeki sezon performansını üste seviyeye taşıması bekleniyor.

ÖNCEKİ ÇALIŞTIRICALARA GÖNDERME!

hymuk

Jorge Jesus, yönetime sunduğu raporda Berisha’nın kaliteli ve beğendiği bir golcü olduğunu ifade etti. Jesus, 24 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntının temelinde sistem uyumsuzluğu bulunduğunu bildirdi. Berisha’nın uygulanan sistemlere tam olarak ayak uyduramadığı için beklentilere yanıt veremediğinin de altını çizdi. Raporda önceki teknik adamlara da göndermede bulundu.

Jorge Jesus, Avusturya’da RB Salzburg forması altında attığı gollerle kendisini kanıtlayan yetenekli futbolcudan önümüzdeki sezon üst seviyede faydalanmak istiyor. Başarılı hoca sistemi de Berisha’ya daha uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

TAKVİYE YAPILABİLİR

sdfs

Bunun yanı sıra sarı-lacivertliler kapalı kapılar arkasında üst düzey bir golcü için de çalışmalarını sürdürüyor. Başta Berisha olmak üzere kadroda deneyimli golcülerin bulunması sarı-lacivertlilerin bu süreçte dikkatli ve sakin hareket etmesine imkan sağlıyor.

MERGIM BERISHA KİMDİR?

lkşlk

Fenerbahçe’ye geçen sezon 5 milyon Euro bonservis karşılığında RB Salzburg’dan transfer olan 1998 doğumlu olan Berisha, sarı-lacivertli formayla 33 maçta 7 gole imza attı. Yıldız futbolcu, RB Salzburg’daki son sezonunda 41 maçta 21 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor!Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor!
Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...
İşte Marcao'nun sözleşme detayları!İşte Marcao'nun sözleşme detayları!
Anahtar Kelimeler:
transfer berisha fenerbahçe son dakika haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Acun Ilıcalı transfere doymuyor! Doğukan Sinik transferini düğünde bitirdi

Acun Ilıcalı transfere doymuyor! Doğukan Sinik transferini düğünde bitirdi

Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!

Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!

Gökhan Gönül bombası! Teklif yapıldı, geliyor...

Gökhan Gönül bombası! Teklif yapıldı, geliyor...

Feghouli'den Fatih Terim'e taş!

Feghouli'den Fatih Terim'e taş!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.