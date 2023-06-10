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Son dakika: Fenerbahçe'nin listesinde en tepedeydi! Dünya Kupası'na damga vuran kaleciden transfer cevabı geldi...

10.06.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da başlamıştı. Sarı - lacivertlilerde kaleci takviyesinin öncelik olarak düşünüldüğü iddia edilirken, gündeme Dinamo Zagreb'in başarılı file bekçisi Dominik Livakovic gelmişti. Hırvat kaleci, transfere dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin listesinde en tepedeydi! Dünya Kupası'na damga vuran kaleciden transfer cevabı geldi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kaçan şampiyonluğun telafisini Ziraat Türkiye Kupası finaliyle yapmak istiyor. Rakibi Başakşehir'i mağlup ederek kupaya uzanmayı hedefleyen sarı - lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına start vermişti.

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Kaleci transferine öncelik veren Fenerbahçe'nin gündemine Dinamo Zagreb'de forma giyen Dominik Livakovic gelmişti.

10 MİLYON EURO

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Sarı - lacivertlilerin Hırvat file bekçisi için 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

"BAĞIŞIKLIK KAZANDIM"

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Bu gelişmelerin ardından konuşan başarılı kaleci, "Dürüst olmak gerekirse ayrılığım hakkında o kadar çok şey yazıldı ve konuşuldu ki bağışıklık kazandım. Her bilgiyi veya iddiayı yalanlayacak olsaydım gün içinde başka bir şey yapmıyor olurdum. Burada milli takımdayım, tüm dikkatim Uluslar Ligi maçlarında ve konsantrasyonumu hiçbir şeyin bozmasını istemiyorum." dedi.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

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Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 28 yaşındaki kaleci, ekibinin yarı finale çıkmasında başrol oynamıştı. Livakovic; maç içerisindeki kurtarışlarının yanı sıra penaltılardaki başarısıyla beğeni toplamıştı.


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