Son dakika: Fenerbahçe'nin listesinde en tepedeydi! Dünya Kupası'na damga vuran kaleciden transfer cevabı geldi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kaçan şampiyonluğun telafisini Ziraat Türkiye Kupası finaliyle yapmak istiyor. Rakibi Başakşehir'i mağlup ederek kupaya uzanmayı hedefleyen sarı - lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına start vermişti.

Kaleci transferine öncelik veren Fenerbahçe'nin gündemine Dinamo Zagreb'de forma giyen Dominik Livakovic gelmişti.

10 MİLYON EURO

Sarı - lacivertlilerin Hırvat file bekçisi için 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

"BAĞIŞIKLIK KAZANDIM"

Bu gelişmelerin ardından konuşan başarılı kaleci, "Dürüst olmak gerekirse ayrılığım hakkında o kadar çok şey yazıldı ve konuşuldu ki bağışıklık kazandım. Her bilgiyi veya iddiayı yalanlayacak olsaydım gün içinde başka bir şey yapmıyor olurdum. Burada milli takımdayım, tüm dikkatim Uluslar Ligi maçlarında ve konsantrasyonumu hiçbir şeyin bozmasını istemiyorum." dedi.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 28 yaşındaki kaleci, ekibinin yarı finale çıkmasında başrol oynamıştı. Livakovic; maç içerisindeki kurtarışlarının yanı sıra penaltılardaki başarısıyla beğeni toplamıştı.



