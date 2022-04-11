Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı!

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini almıştı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, çizdiği başarılı grafikle taraftarların takdirini toplamıştı. Deneyimli çalıştırıcı ile ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

İSMAİL KARTAL, BEĞENİ TOPLADI

Kadıköy'de oynanan derbiyi de kazanmasıyla birlikte çıktığı son 8 maçta 7. galibiyetini alan teknik direktör İsmail Kartal'ın oynattığı oyun, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

YENİ SEZONDAKİ HOCAYI AÇIKLADI

Spor yorumcusu Sinan Engin ve Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü Beyaz TV'de açıkladı.

SİNAN ENGİN'İN YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE;

"KALMAYI GARANTİLEDİ"

"Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi."

"İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDECEKSİN"

"Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil. 4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti."

AHMET ÇAKAR: "LÖW YA DA JESUS DEĞİL..."

"Joachim Löw mü, Jorge Jesus mu yoksa İsmail Kartal mı? Bence İsmail Kartal ile devam edilmeli."

