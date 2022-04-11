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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı!

11.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi 2-0 kazanan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, son 8 maçta alınan 7 galibiyetle birlikte kamuoyunda övgü toplamıştı. Spor yorumcusu Sinan Engin, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı!

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini almıştı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, çizdiği başarılı grafikle taraftarların takdirini toplamıştı. Deneyimli çalıştırıcı ile ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

İSMAİL KARTAL, BEĞENİ TOPLADI

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Kadıköy'de oynanan derbiyi de kazanmasıyla birlikte çıktığı son 8 maçta 7. galibiyetini alan teknik direktör İsmail Kartal'ın oynattığı oyun, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

YENİ SEZONDAKİ HOCAYI AÇIKLADI

Spor yorumcusu Sinan Engin ve Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü Beyaz TV'de açıkladı.

SİNAN ENGİN'İN YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE;

"KALMAYI GARANTİLEDİ"

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"Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi."

"İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDECEKSİN"

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"Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil. 4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti."

AHMET ÇAKAR: "LÖW YA DA JESUS DEĞİL..."

"Joachim Löw mü, Jorge Jesus mu yoksa İsmail Kartal mı? Bence İsmail Kartal ile devam edilmeli."

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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