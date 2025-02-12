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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gitti! Sarı-Lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2025 20:09
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Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya katılan bir isimle yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Ongjen Mimovic'in kiralık olarak gönderildiği duyuruldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gitti! Sarı-Lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı
Ognjen Mimovic

Ognjen Mimovic

SIR Sırbistan
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ongjen Mimovic için Sarı-Lacivertliler'den bir ayrılık açıklaması geldi.

RUS EKİBİNE KİRALANDI

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Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada Mimovic'in sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığı duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YABANCI SINIRINA TAKILDI

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Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası yabancı oyuncu limitinin aşılması nedeniyle Mimovic Zenit'e kiralandı. Oyuncu Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe
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