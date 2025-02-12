SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gitti! Sarı-Lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ongjen Mimovic için Sarı-Lacivertliler'den bir ayrılık açıklaması geldi.
Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada Mimovic'in sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası yabancı oyuncu limitinin aşılması nedeniyle Mimovic Zenit'e kiralandı. Oyuncu Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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