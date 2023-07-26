Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferleri 20 dakikada şov yaptı! Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Ryan Kent, taraftarları mest etti...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Zimbru kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk 15 dakikasında yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

TADIC BIRAKTI, FERDİ MÜTHİŞ BİTİRDİ!

İlk düdükle birlikte rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe, aradığı golü 11. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde bulunan Dusan Tadic, dışarıda bulunan Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Çapraz bölgede topla buluşan Kadıoğlu, çok şık bir vuruş yaparak kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Dusan Tadic, sarı - lacivertli formayla ilk asistini yapmış oldu.

ASİST DZEKO, GOL KENT!

İlk golün üstünden henüz 3 dakika geçmişken, Fenerbahçe 2. kez ağları sarstı. Sarı - lacivertliler, maçın başından itibaren iyi kullandığı sol kanattan gelişen atakta golü buldu. Ceza sahası içine atılan ara pasa hareketlenen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı dönerek içeri çevirdi. Topla buluşan Ryan Kent'in gelişine vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve fark 2'ye çıktı.

İki futbolcu da Fenerbahçe formasıyla çıktıkları ilk maçta gole direkt etki ederek skor katkısı vermiş oldu. Üç ismin bu performansı, taraftarlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı.

