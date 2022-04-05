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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı, Talisca ve Aboubakar'ın yanına gidiyor!

05.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon şampiyonluk hedefinden uzak kalsa da son haftalarda gösterdiği performansla taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması yapılırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. Mesut Özil'e sürpriz bir talip çıktı...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı, Talisca ve Aboubakar'ın yanına gidiyor!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika transfer haberi! Bu sezon sonunda yoluna yeni bir teknik direktörle devam edecek olan Fenerbahçe, transfer planlamasını da oluşturuyor. 30. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil için ise flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe, son 7 haftada aldığı 6 galibiyetle taraftarlarını kötü geçen sezonda memnun etmiş ve gelecek için olumlu sinyaller vermişti.

Gelecek sezonda yola yeni bir teknik direktörle devam etmesine kesin gözüyle bakılan sarı - lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına başlamıştı.

MESUT ÖZİL İÇİN FLAŞ İDDİA

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Arabistan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

TALISCA VE ABOUBAKAR'IN YANINA...

Beşiktaş'ta Talisca ve Aboubakar tehlikesi

Haberde Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al Nassr kulübünün Mesut Özil için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı yazıldı.

3 YILLIK İMZA

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Al Nassr'ın Mesut Özil için yüksek bir kontrat hazırladığı ve 3 yıllık imza planı olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etmiş, kaptan Mesut Özil karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. İlk yarı biter bitmez yerini Pelkas'a bırakan Özil'in soyunma odasında İsmail Kartal'a tepki gösterdiği ve bu yüzden maç sonunda kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor Mesut Özil Ozan Tufan
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