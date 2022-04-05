Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı, Talisca ve Aboubakar'ın yanına gidiyor!

Son dakika transfer haberi! Bu sezon sonunda yoluna yeni bir teknik direktörle devam edecek olan Fenerbahçe, transfer planlamasını da oluşturuyor. 30. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil için ise flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe, son 7 haftada aldığı 6 galibiyetle taraftarlarını kötü geçen sezonda memnun etmiş ve gelecek için olumlu sinyaller vermişti.

Gelecek sezonda yola yeni bir teknik direktörle devam etmesine kesin gözüyle bakılan sarı - lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına başlamıştı.

MESUT ÖZİL İÇİN FLAŞ İDDİA

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Arabistan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

TALISCA VE ABOUBAKAR'IN YANINA...

Haberde Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al Nassr kulübünün Mesut Özil için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı yazıldı.

3 YILLIK İMZA

Al Nassr'ın Mesut Özil için yüksek bir kontrat hazırladığı ve 3 yıllık imza planı olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etmiş, kaptan Mesut Özil karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. İlk yarı biter bitmez yerini Pelkas'a bırakan Özil'in soyunma odasında İsmail Kartal'a tepki gösterdiği ve bu yüzden maç sonunda kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

