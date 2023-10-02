Son dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ayrılacağına dair iddialar çıkan Miguel Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu skorla birlikte 7'de 7 yapan ve puanını 21'e yükselten sarı - lacivertliler, liderliğini sürdürmüştü. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve birçok oyuncuyu hem satan hem de kadrosuna katan Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Sarı - lacivertlilerden ayrılacağına dair birçok iddia çıkan Miguel Crespo'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı."

"BURADA DEVAM ETMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim." dedi.

