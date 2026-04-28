SON DAKİKA: Fenerbahçe resmen açıkladı! Seçim tarihi belli oldu: Sadettin Saran aday olacak mı?

Son dakika.. Fenerbahçe'den resmi seçim tarihi açıklaması geldi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada 6-7 Haziran tarihinde Olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağı duyuruldu. Ayrıca mevcut başkan Sadettin Saran'ın da aday olup olmayacağı açıklanan metinde duyuruldu.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada seçim tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE HAZİRAN'DA SANDIKTA

Sarı-Lacivertliler'in resmi kanallarından yapılan açıklamada Sarı-Lacivertliler 6-7 Haziran'da Olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı.

SARAN ADAY OLMAYACAK

Ayrıca yapılan açıklamada Sadettin Saran yapılacak seçimde aday olmadığını da duyurdu.

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

Seçim tarihinin belli olmasının hemen ardından ilk adaylar da belli oldu. İş insanı Barış Göktürk yaptığı açıklamada "Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum!" ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ AYDINLAR...

Çalışmalarına daha önce başlayan Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığını kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçemizin her bir ferdine,

Kalbi bu arma için atan camiamıza,

Bugün sizlere sadece bir başkan olarak değil, bu camianın bir evladı olarak sesleniyorum.

Göreve talip olduğumuz gün, “Ne sabır ne süre” diyerek yola çıktık. Çünkü bu camianın artık beklemeye değil, ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu biliyorduk.

Seçimin uygun olmayan tarihte gerçekleşmesine rağmen elimizi taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmedik. Sorumluluktan kaçmadık; geri durmadık.

Biz o gün, yeniden birlikte olmanın, yeniden inanmanın ve yeniden başarmanın mümkün olduğunu göstermek için buradaydık.

Göreve başladığımızda, şampiyonluk umudunun zayıfladığı bir tabloyla karşı karşıyaydık; buna rağmen uzun yıllardır süren şampiyonluk özlemini sona erdirmek, Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için ben ve yol arkadaşlarım gece gündüz çalıştık.

Bu süreçte kimseyi kırmamaya, camiamızı ayrıştıracak bir dil kullanmamaya, bir kavga ortamı yaratmamaya özellikle özen gösterdik.

Ne bahanelerin arkasına sığındık ne de zorluklardan korktuk.
Tek odağımız kulübümüzün başarısı oldu.

Ben, verdiğim söz üzerine; herkesin geri durduğu bir dönemde başkanlık yarışına girdim. Yine ben, verdiğim söz üzerine bugün camiamın karşısına çıkıyorum.

Hepinizin yakından bildiği üzere görev süremizin henüz başında yaşanan saha dışı gelişmeler ve oluşan şartlar, o gün farklı bir değerlendirme yapmamızı mümkün kılmamıştı.

O gün nasıl ki sorumluluktan kaçmadıysak, bugün de verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz.

Sezon boyunca bazı kararları, şampiyonluk yarışımıza zarar vermemesi adına bilinçli şekilde erteledik. Ancak gelinen noktada, bu süreci daha fazla ötelemenin doğru olmayacağı açıktır.

Bu nedenle;

Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum.

Bu kararı, Fenerbahçemizin önünü açmak ve camiamızın önünde yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak adına aldım.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapıların eşit şekilde açılmadığı ve şartların herkes için aynı olmadığı bir ortamda görev yaptık.

Buna rağmen odağımızı bir gün olsun kaybetmedik.

Gönlümden geçen, bu görevi camiamıza şampiyonluk mutluluğunu yaşatarak tamamlamaktı. Hedeflerimiz için her şeyi ortaya koyduk, ancak bugün itibarıyla istediğimiz noktada değiliz. Bu süreçte ortaya koyduğumuz mücadeleye ve niyete inancım tamdır.

Benim için bu kararı almak kolay olmadı.

Ancak bu koltuk, kişisel tercihlerle değil; doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır.

Bugün ise şunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki: Bu koltuk için savaşmanın, bu makamı bir hırs meselesine dönüştürmenin Fenerbahçe’ye hiçbir faydası yoktur.

Aslolan Fenerbahçe’dir.

Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir. Hele ki bunu kırgınlıkla değil, bir hırsla değil; camianın önünü açma sorumluluğuyla, Fenerbahçemizin geleceğini düşünerek yapabilmek… İşte asıl mesele budur.

Geçmişte görev yapmış, bugün görevde olan ya da yarın bu sorumluluğu üstlenecek herkes için geçerli olan tek gerçek vardır: Bu kulüp kimsenin değil, hepimizindir.

Fenerbahçe, hiçbir zaman kişilerin gölgesinde kalmamalıdır.

Bundan sonra bu sorumluluğa talip olacak herkese, bu yoldan geçmiş biri olarak şunu söylemek isterim:

Fenerbahçe başkanlığı, kazanmak için her yolun mübah görülebileceği bir alan değildir.

Bu makam, birini aşağı çekerek yükselebileceğiniz bir yer değildir.

Burada asıl olan; birbirini eksilterek değil, Fenerbahçe’yi büyüterek var olabilmektir.

Bu kulübe hizmet etmek; sadece mücadele etmekle değil, o mücadelenin nasıl verildiğiyle de anlam kazanır.

Bu koltuğun asıl ağırlığı, oturduğunuzda değil; kalkarken anlaşılır.

Fenerbahçe’ye hizmet etmek, bazen kalmayı değil, gerektiğinde kenara çekilmeyi de bilmeyi gerektirir. Çünkü bu arma, hiçbirimizin hırsını taşıyacak bir yer değildir; hepimizin sorumluluğunu taşıyacak bir emanettir.

Taraftarlarımıza ise bir beklenti dile getirmekten çok, bir hatırlatma yapmak isterim:

Bugün de yarın da, bizi güçlü kılacak olan şey; kim olursa olsun, Fenerbahçe’nin etrafında kenetlenebilme irademizdir.

Bu camiada artık geriden konuşan, kulübün enerjisini iç tartışmalarla tüketen, kişisel hesaplarla hareket eden anlayışların Fenerbahçemize ne kaybettirdiği ortadadır.

Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz.

Çünkü biz, bu kulübe yakışanın ne olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket edeceğiz: sorumluluk almak, gerektiğinde geri durmak ve her koşulda asaletle yol almak.

Fenerbahçemiz var olsun.

Yaşa Fenerbahçe."

