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Dünya Kupası'nda viral olan anlar: Shakira'yı görünce canlı yayını bıraktı!

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Doğukan Akbayır

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası dün akşam itibarıyla başladı. Turnuva boyunca maçların hikayelerinin yanında ortaya çıkan ilginç anlar da sosyal medyada geniş yer tutuyor. Onlardan birisi de daha ilk günden oluştu. Spor muhabiri Marcelo Benedetto, saha kenarında Shakira'yı görünce canlı yayını bırakıp Shakira'yla fotoğraf çekinmeye gitti.

Dünyanın milli takımlar düzeyinde en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası yine renkli anlara sahne oluyor. Saha kenarına gelen Shakira için canlı yayını terk eden spor muhabirini tüm dünya konuşuyor!

Dünya Kupası nda viral olan anlar: Shakira yı görünce canlı yayını bıraktı! 1

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Ünlü spor muhabiri Marcelo Benedetto canlı yayın sırasında saha kenarında Shakira'yı yürürken gördü.

Dünya Kupası nda viral olan anlar: Shakira yı görünce canlı yayını bıraktı! 2

O anlarda canlı yayında olduğunu unutan Benedetto mikrofonu bırakarak Shakira'nın yanına doğru koştu.

Dünya Kupası nda viral olan anlar: Shakira yı görünce canlı yayını bıraktı! 3

Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Benedetto bir süre bekledikten sonra amacına ulaştı.

Dünya Kupası nda viral olan anlar: Shakira yı görünce canlı yayını bıraktı! 4

VİRAL OLDU

Yaşanan renkli anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Muhabir dünya kupası
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