Dünya Kupası'nda viral olan anlar: Shakira'yı görünce canlı yayını bıraktı!

Dünyanın milli takımlar düzeyinde en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası yine renkli anlara sahne oluyor. Saha kenarına gelen Shakira için canlı yayını terk eden spor muhabirini tüm dünya konuşuyor!

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Ünlü spor muhabiri Marcelo Benedetto canlı yayın sırasında saha kenarında Shakira'yı yürürken gördü.

O anlarda canlı yayında olduğunu unutan Benedetto mikrofonu bırakarak Shakira'nın yanına doğru koştu.

Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Benedetto bir süre bekledikten sonra amacına ulaştı.

VİRAL OLDU

Yaşanan renkli anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.