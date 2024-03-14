SON DAKİKA: Fenerbahçe sürprize izin vermedi! Sarı-Lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde 3-0 rövanşında Union Saint Gilloise'a 1-0 mağlup olsa da çeyrek final biletini kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılsa da çeyrek final biletini alan taraf olmayı başardı.

GOL İPTAL

Karşılaşmada dakikalar 18'i gösterirken Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, çok hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalıp vuruşunu yaptı ve top ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI DEVAM!

İlk yarının son dakikalarına girilirken Union SG ceza sahası içindeki bir pozisyon sonrası penaltı bekledi. Pozisyon incelemesi sonucunda hakem devam kararı verdi.

UNİON SG GOLÜ BULDU

Belçika ekibi, ikinci yarıya çok hızlı başladı ve etkili ataklarla gol arayışını sürdürdü. Rasmussen'in golüyle, Sarı-Lacivertli temsilcimiz karşısında 68. dakikada 1-0 öne geçti.

KURA ÇEKİMİ 15 MART'TA

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.

KENT, 106 GÜN SONRA 11’DE

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın bu sezon daha çok Avrupa kupalarında görev verdiği Ryan Kent, Union ile oynanan rövanş karşılaşmasına 11’de başladı. Sezonun ikinci yarısında Süper Lig için ismi TFF’ye bildirilmeyen Kent, 106 gün sonra ilk kez 11’de yer aldı. Son olarak 30 Kasım 2023’te Nordsjaelland müsabakasında sarı-lacivertli formayla 11’de sahaya çıktı.

KARTAL, 6 GENÇ OYUNCUYU KADROYA ALDI

Son 16 turu ilk maçında aldığı farklı galibiyet ve takımdaki eksiklikler nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal 6 genç oyuncuyu maç kadrosuna dahil etti. Doğukan Demir, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek yedek kulübesinde yer aldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Belçika ekibi ile oynanan Avrupa Konferans Ligi maçında da tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Union SG taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Maraton üst tribününde ’Türk’ün kalbi sende atar’ pankartı yer alırken, Türk devletlerinin bayrakları dalgalandı.

UEFA BAŞKANI CEFERİN, TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Bir dizi görüşmeler ve incelemeler için İstanbul’a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ortaköy’de düzenlenen programda bir araya geldi. Başkan Koç ile Ceferin daha sonra stadyuma geçerek Fenerbahçe - Union SG mücadelesini izlemek için protokol tribününde ki yerlerini aldı.





