Son dakika: Fenerbahçe taraftarı Kiev maçında çılgına döndü! ''Bu kaçıncı oldu! Yeter artık...''

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Gruplara kalma mücadelesinde önemli bir anlam taşıyan mücadeleye Kiev ekibi çok hızlı başladı.

24 DAKİKADA 2 OYUNCUYU SAKATLADILAR

Maça çok sert başlayan Dinamo Kiev, 24 dakikada Fenerbahçeli 2 futbolcuyu sakatladı. 2 futbolcu da sağlık ekiplerinden yardım alarak karşılaşmaya devam etti. Maçın hakemine yoğun itirazlarda bulunan sarı-lacivertliler bir sonuç alamadı. Sosyal medyada ise bu olayların ardından ortalık resmen karıştı. Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemini topa tuttu. Fenerbahçeli taraftarlar, "Maç başından beri bu kaçıncı sakatlık! Yeter...'' şeklinde yorumlar yaptı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



