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  4. Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftara müjdeyi verdi! Santrfor transferi...

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftara müjdeyi verdi! Santrfor transferi...

04.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Avrupa’da oynanan maçların lig ritmi için önemli olduğunu söylerken, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını ifade etti. Jesus ayrıca bir forvet transferi daha yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftara müjdeyi verdi! Santrfor transferi...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Slovacko’yu 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ASIL HEDEFİMİZ LİG"

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Bugünkü maçtan iyi bir sonuç almaları kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Jesus, "Taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Kiev maçında bizi harika bir şekilde desteklediler, bugün de harikalardı. Bu galibiyeti onlara vermek çok önemliydi. Bugünkü maçta daha fazla gol atabilirdik. Portekizli hakem attığımız golü neden iptal etti anlamadım. Defalarca izledim ama bir şey bulamadım. Bu tarz oynadığımız Avrupa maçları lig ritmi için önemli. Pazartesi lig bizim için başlıyor. Asıl hedefimiz Süper Lig." dedi.

"BİR FORVET TRANSFERİ DAHA YAPABİLİRİZ"

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Türkiye ligi hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Jesus, "Rakiplerimizin yapmış olduğu transferleri görüyorum, bu oyuncuları tanıyorum. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, her takım için zor olacak. Fenerbahçe’nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunuz, birden fazla opsiyonumuz var. 3 günde bir maçta kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi oynanacak maçta belki değişiklik yapıp daha taze kanları sahaya sürebiliriz." ifadelerini kullandı.

"DEFANS YAPTIĞIMIZDA DİZİLİŞ FARKLI OLUYOR"

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Takımının saha içerisindeki dizilişi ile ilgili soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, “Kırmızı karttan sonra geride 3 oyuncu bulundurmamıza gerek kalmadı ve Arao’yu ileriye çektik. Atak yaptığımız zaman geride 3’lü yapıyoruz, savunmada 3’lü oynamıyoruz. Kırmızı karttan sonra geride 2 oyuncunun olması yeterli diye düşündük. Defans yaptığımız anlarda diziliş farklı oluyor” diye konuştu.

"GUSTAVO'NUN BENİMLE ÇALIŞMIŞ OLMASI AVANTAJ"

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Oyuncularının performansına değinen Jorge Jesus, “Gustavo’nun iki avantajı var. Geleli 1 hafta oldu ama birinci avantajı Flamengo’da benimle 2 yıl çalışmış olması, benim fikirlerimi biliyor ve ben de onu tanıyorum. İkinci avantajı Brezilya Ligi’nden geldi ve orada ligde 16-17 maç oynandı. Maç ritmini kazanmış bir isim. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. Dolayısıyla 4 haftadır çalışıyor ve yeterli bir süre değil. İsmail ve Arao’nun aksine maç ritmi 90 dakika çıkaracak seviyede değil. Crespo da sakatlık sebebiyle maç kondisyonunun istediği seviyelere yetişemedi. Emre farklı bir oyuncu, iyi oynadı. 90 dakika oynayacak durumda değil şu an. Onun gösterdiği oyundan memnunum” şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER'İN HİÇBİR ADIMI ATLAMASINI İSTEMİYORUZ"

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Arda Güler’in yeteneği ile ilgili konuşan Jesus, “Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir, daha özgüvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi de ona yardımcı olacak” dedi.

"PAZARTESİ SEÇİMLER YAPMAMIZ GEREKİYOR"

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Takımda yabancı sayısının çok fazla olması ile ilgili soruya cevap veren Jorge Jesus, “Ben geldiğimde bu oyuncuların bir kısmı takımda vardı. Bütün takımların sene başında yaşamış olduğu problem. Her takım karşılaşır. Bizim seçimler yapmamız gerekecek. Pazartesi ilk lig maçında seçimi yapmamız gerekiyor. Normal doğal durum bu. Benfica, Flamengo’da ya da başka bir takımda bu durumlarla karşılaşabilir” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ"

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Ligde şampiyonluk favorisiyle ilgili açıklama yapan Jesus, “Trabzonspor’un favori olarak görülmesi normal, son şampiyon. Bu durum da gayet normal. Fenerbahçe de şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri, Galatasaray da aynı şekilde” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe slovacko
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