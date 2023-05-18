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Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından transferini açıkladı! 'Artık bitti diyebiliriz!'

18.05.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertliler, bu galibiyetle birlikte şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Kanarya'nın genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damgasını vurdu. Eğribayat, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamayla transferine dair konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından transferini açıkladı! 'Artık bitti diyebiliriz!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat damgasını vurdu. Yaptığı kurtarışlar ve performansıyla dikkat çeken Eğribayat, taraftarlardan da destek tezahüratı almıştı.

Genç kaleci, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalarla geleceğine dair ipucunu da verdi. İşte o sözler;

"ARTIK BİTTİ DİYEBİLİRİZ"

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"Fenerbahçe kalmamı istiyor, ben de kalmak istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor, bitti de diyebiliriz. İnşallah sonu güzel olacak."

"ŞAMPİYONLUK OLURSA..."

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"Biz son ana kadar mücadelemizi veriyoruz. Yolda ufak tefek kazalar yaşadık. 2 maçımız kaldı, son ana kadar çalışacağız. Taraftarımıza son bir derbi galibiyeti göstermek istiyoruz. Şampiyonluk da olursa çifte mutluluk olur. Önümüzde Türkiye Kupası da var. Onu da kazanmak istiyoruz."

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