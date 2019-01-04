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F.Bahçe ilk transferini yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2019 20:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor ile bir miktar para ile birlikte Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi kiralık olarak vererek anlaşmaya vardığı kaydedildi. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını kaydetti.

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İLK YARIDA MALATYASPOR'UN EN İSTİKRARLI İSMİ

Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısında 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ: "ŞÜKÜRLER OLSUN"

Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar da, haberlerin ortaya çıkmasının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Allah'ın şükürler olsun" mesajını yolladı.

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Fenerbahçe Sadık Çiftpınar Evkur yeni Malatyaspor Yiğithan Güveli Barış Alıcı

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