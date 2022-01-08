Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Löw'den beklenen açıklama geldi! "İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim"

Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un takımın başına getirmek için büyük çaba sarf ettiği Alman hoca Joachim Löw, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerden teklif aldığı yönündeki iddiaları doğrulayan deneyimli teknik direktör, şartlarının kabul edilmesi durumunda göreve başlayabileceğinin sinyalini verdi.

"OLASI BİR BAŞARISIZLIK İMAJIMI ZEDELER"

Sabah'ta yer alan habere göre, Aslında en büyük hayalinin İspanya'da çalışmak olduğunu vurgulayan Joachim Löw, "Kafamdan geçen takımın profillerine Leipzig gibi proje kulüpleri uyuyor. En büyük endişem; olası bir imaj kaybı. Fenerbahçe'ye 'Evet' dediğim taktirde İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim ve olası bir başarısızlık imajımı zedeler. Bu nedenle belli koşullar öne sürdüm" ifadelerini kullandı.

KENDİ GÖZLEMCİ EKİBİNİ GETİRMEK İSTİYOR

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye sunduğu şartlardan en önemlisi; tek başına futbolun sorumluluğunu üstlenmek. Bu, U-11'den A takıma kadar tüm birimleri kapsıyor. Ayrıca kendi gözlemci ekibini getirmeyi şart koştu. Alman çalıştırıcı, transfer de istiyor ancak büyük bir değişim yanlısı değil. 5-6 nokta isimle takımın istenilen düzeye geleceğine inanıyor. Taraflar burada fikir birliğine varamıyor. Çünkü Löw'un talebi kabul görürse yönetimin çalıştığı menajerlik şirketi devre dışı kalacak.

