Josef de Souza transferi resmen açıklandı

Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü, Josef'in transferini, sosyal medyada yayınladığı videoyla duyurdu. Transfer resmileşmesi sonrası Josef de Souza, yeni sezonda Arabistan'a giden 3. Fenerbahçe oyuncusu oldu. Daha önce Fernandao, Al Wehda'ya, Giuliano ise Al-Nassr'a imza atmıştı.

FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

Daha önce Josef de Souza'nın transferi konusunda yalanlama geçen Sarı Lacivertliler, görüşmelerin başlaması üzerine de başka bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

