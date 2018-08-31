Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin altyapısında forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

İNGİLİZLER İSTİYORDU

Daha önce İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ömer Faruk ile bir çok İngiliz kulübün ilgilendiği ve transferi için ailesiyle temasa geçtiği iddia edilmişti. Fenerbahçe’nin yaptığı bu hamleyle birlikte Ömer Faruk Beyaz’ı isteyen kulüpler direkt sarı-lacivertli ekip ile iletişime geçmek zorunda olacak.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir. İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir. Top tekniği, driplingleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır. Orta saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz’ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi’nde eğitimini sürdürmektedir.

